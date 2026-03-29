elezioni comunali belardo annuncia la sua candidatura a sindaco

Nicola Belardo, 36 anni e già consigliere comunale d’opposizione in due mandati, ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Capodrise. La sua decisione arriva in vista delle prossime elezioni comunali. La sua candidatura è stata comunicata attraverso un messaggio pubblico, senza ulteriori dettagli sui programmi o sulla campagna elettorale.

Nicola Belardo, 36 anni e due volte consigliere comunale d’opposizione, è ufficialmente candidato a sindaco di Capodrise. Guiderà una compagine che rappresenta il punto di equilibrio tra una nuova classe dirigente e un gruppo esperto di amministratori. A formalizzare la sua discesa in campo è stato lo stesso Belardo. “Capodrise ha bisogno di qualcosa di diverso, non delle solite ‘accozzaglie’, ma di un progetto che ha una visione del paese chiara che punti ad affrontare le emergenze di oggi e che non si propone utopici libri dei sogni che si realizzerebbero un domani che non arriverà mai - ha evidenziato Belardo - ringrazio tutti gli amici... 🔗 Leggi su Casertanews.it

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