Politiche sociali dalla Regione 20 milioni a febbraio per le persone con disabilità gravissima

L’assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali ha stanziato oltre 20 milioni di euro per il mese di febbraio 2026 destinati alle persone con disabilità gravissima. La somma è stata impegnata per coprire il beneficio economico previsto per questa categoria. La decisione riguarda esclusivamente il pagamento di questa prestazione e riguarda i fondi assegnati dalla regione.

Oltre 20 milioni di euro sono stati impegnati dall’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali in favore di persone con disabilità gravissima per il pagamento del beneficio economico del mese di febbraio 2026.Nel dettaglio, l'assessorato ha impegnato la somma di 20.629.817 euro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Articoli correlati Politiche sociali, dalla Regione 17 milioni di euro a gennaio per le persone con disabilità gravissimaL'assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha impegnato oltre 17 milioni di euro in favore delle persone con disabilità... Leggi anche: Regione, ecco 17 milioni per le persone con disabilità gravissima: assicurati pagamenti di gennaio e arretrati Una selezione di notizie su Politiche sociali Temi più discussi: INPISTA con la Regione Basilicata a sostegno delle politiche sociali; Politiche sociali, 8 milioni per abitazioni dignitose agli stagionali agricoli; Un bando regionale con fondi per associazioni, Caritas ed enti che sostengono i senza fissa dimora e i poveri; Comunità Solidali 2026: avviso pubblico della Regione Lazio. Politiche sociali, dalla Regione 20 milioni per le persone con disabilità gravissimaOltre 20 milioni di euro sono stati impegnati dall’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali in favore di persone con disabilità gravissima per il pagamento del beneficio ... ilsicilia.it Disabili in gravi condizioni, dalla Regione oltre 20 milioni per il contributo di febbraioNuove risorse dalla Regione Siciliana per il sostegno alle persone con disabilità gravissima. L’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha impegnato oltre 20 milioni di euro per ... agrigentonotizie.it L’ex consigliere regionale già assessore alle politiche sociali del Comune di Salerno, Nino Savastano, sarà candidato alle prossime elezioni amministrative al fianco dell’ex governatore Vincenzo De Luca. La notizia circolata prima come indiscrezione è ora - facebook.com facebook Riunione Coordinamento congiunto USR-FNP Calabria sulle politiche sociali. Obiettivo il rafforzamento della contrattazione sociale per migliorare la capacità di risposta ai bisogni sociali emergenti. x.com