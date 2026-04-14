Galli San Giovanni Valdarno a un passo dalla semifinale play off
La Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno si trova a un passo dalla semifinale dei playoff di Serie A2 femminile. Dopo aver disputato un primo incontro ricco di emozioni nei quarti di finale, la squadra si prepara ora a partire per la Sicilia. Domani, mercoledì 15 aprile, è in programma la Gara 2 contro la Passalacqua Ragusa al Pala Minardi.
Arezzo, 14 aprile 2026 – Dopo un primo atto dei quarti di finale playoff di Serie A2 femminile ricco di emozioni, la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno si prepara a volare in Sicilia per affrontare la Passalacqua Ragusa in Gara 2, in programma domani, mercoledì 15 aprile, al Pala Minardi. Le valdarnesi ripartono dall’1-0 nella serie, maturato grazie al successo per 74-73 ottenuto lo scorso sabato al PalaGalli, risultato che consente alla formazione di coach Franchini di avere a disposizione il primo match point per conquistare l’accesso alla semifinale. Un traguardo che la squadra toscana ha già centrato nelle ultime due stagioni e che ora torna a essere concretamente alla portata.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Giovanni Antonio Galli (Roma, 1585 – 1652) - The guardian angel, early 17th cent., Chiesa di San Rufo, Rieti - facebook.com facebook