Polisportiva Borghesiana ginnastica ritmica Vichi e Compagno | Un inizio 2026 molto positivo

Il settore di ginnastica ritmica della Polisportiva Borghesiana ha avviato il 2026 con risultati molto positivi, secondo le dichiarazioni di Vichi e Compagno. La squadra ha già ottenuto diverse vittorie e riconoscimenti nelle prime competizioni dell’anno. I rappresentanti della società hanno espresso soddisfazione per le performance delle atlete e per il prosieguo delle attività sportive.

Roma – Ha cominciato l’anno nuovo col botto il settore ginnastica ritmica della Polisportiva Borghesiana. Le ragazze allenate da Francesca Vichi e Claudia Compagno (che in questa stagione contano sul prezioso supporto di Valentina Frezza) hanno già disputato quattro gare. Il gruppo agonistico ha brillato presso il palazzetto di Guidonia dove a metà gennaio si è tenuto il trofeo Kostina e a metà febbraio il Campionato Promozione agonistico, entrambi organizzati dalla Uisp. Nel primo caso vanno segnalati nel cerchio i primi posti di Marika Raule e Gaia Holl, il secondo di Eleonora Giannitelli e il terzo di Martina Tullio e l’oro della coppia formata da Martina Tullio ed Eleonora Cerioni, ma anche quello della coppia cerchio-palla composta da Aurora De Angelis ed Eleonora Giannitelli. 🔗 Leggi su Romatoday.it

