Medicina Legale a Sanremo | i servizi si spostano al Palasalute

A Sanremo, i servizi di Medicina Legale sono stati trasferiti al Palasalute. Gli sportelli dedicati all'invalidità civile sono ora situati all’interno della nuova struttura. Per chi ha già un appuntamento, le modalità di accesso sono state aggiornate e devono essere verificate con le nuove indicazioni fornite dall’ente competente. Le variazioni riguardano sia l’ubicazione sia le procedure di prenotazione e consultazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Dove si trovano ora gli sportelli per l'invalidità civile?. Come cambiano le modalità per chi ha già un appuntamento?. Quali sono i nuovi orari per chiamare l'ufficio accertamenti?. Chi deve seguire la nuova gestione per le pratiche patente?.? In Breve Sportelli aperti al terzo piano di via San Francesco dal lunedì al giovedì, ore 10-12.. Contatti telefonici al numero 0184 536691 solo dal martino al giovedì tra le 9 e le 10.. Prenotazioni post 27 aprile indicano già il nuovo indirizzo presso il Palasalute.. Richieste documentali inviabili all'indirizzo email [email protected].. I servizi della Medicina Legale di Sanremo si spostano presso il Palasalute in via San Francesco, lasciando definitivamente la sede di Villa Spinola a Bussana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Medicina Legale a Sanremo: i servizi si spostano al Palasalute ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Ora legale, quando si spostano le lancette e quanto si risparmiaI mesi in cui il risparmio è maggiore sono quelli di aprile e ottobre, il primo e l’ultimo, quando un’ora in più di luce fra pomeriggio e sera fa la... Cambio dell’ora, ecco quando si spostano le lancette: torna l’ora legaleFirenze, 25 marzo 2026 – Con l’arrivo della primavera torna puntuale anche l’ora legale, uno dei cambiamenti più simbolici dell’anno. Contenuti di approfondimento Si parla di: Sanremo, trasferiti al Palasalute di via San Francesco i servizi di Medicina Legale; Sanremo 2026: aggiornamenti, news, streaming TV e novità sul Festival della Canzone Italiana.