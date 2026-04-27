benevento il 29 aprile gli uffici dei servizi demografici saranno chiusi al pubblico

Il 29 aprile gli uffici dei Servizi Demografici di Benevento resteranno chiusi al pubblico. La chiusura riguarda i reparti di Anagrafe, Elettorale e Toponomastica, e si rende necessaria per consentire al personale di partecipare a un corso di aggiornamento. La riapertura è prevista per il giorno successivo, con i servizi ripresi regolarmente. Non sono state comunicate variazioni negli orari o nelle modalità di accesso.

Mercoledì 29 aprile gli uffici dei Servizi Demografici (Anagrafe, Elettorale, Toponomastica) saranno chiusi al pubblico per la partecipazione del personale a un corso di aggiornamento. Pertanto, gli uffici effettueranno un turno di apertura straordinaria martedì 28 aprile con i seguenti orari di apertura al pubblico: dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:15 alle ore 17:15. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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