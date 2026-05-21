Poli artistici e performativi elenchi regionali entro il 30 giugno | reti da 3 a 10 scuole NOTA

Da orizzontescuola.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha inviato il 18 maggio 2026 le istruzioni operative agli Uffici scolastici regionali per individuare i poli artistici e performativi per l’anno scolastico 202627. Entro il 30 giugno, le regioni dovranno compilare gli elenchi regionali, includendo reti composte da tre a dieci scuole. Questa procedura riguarda specificamente le strutture con orientamento artistico e performativo e riguarda le nuove configurazioni per il prossimo anno scolastico.

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Con nota del 18 maggio 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha trasmesso agli Uffici scolastici regionali le istruzioni operative per l’individuazione dei Poli a orientamento artistico e performativo per l’anno scolastico 202627. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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