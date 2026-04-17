Elenchi regionali per il ruolo 2026 | contano solo le graduatorie pubblicate entro il 10 dicembre 2025

Da orizzontescuola.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un episodio trasmesso il 13 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione della docente esperta Sonia Cannas, è stato discusso il decreto attuativo riguardante gli elenchi regionali per le assunzioni in ruolo nel 2026. È stato precisato che le graduatorie utili sono esclusivamente quelle pubblicate entro il 10 dicembre 2025.

Nel question time del 13 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stato affrontato il tema del decreto attuativo relativo agli elenchi regionali per l’immissione in ruolo. Il provvedimento è in via di pubblicazione e, secondo le indicazioni fornite, nei prossimi giorni dovrebbe aprirsi la finestra per la presentazione delle domande di inserimento. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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