Elenchi regionali per il ruolo 2026 | contano solo le graduatorie pubblicate entro il 10 dicembre 2025

Durante un episodio trasmesso il 13 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione della docente esperta Sonia Cannas, è stato discusso il decreto attuativo riguardante gli elenchi regionali per le assunzioni in ruolo nel 2026. È stato precisato che le graduatorie utili sono esclusivamente quelle pubblicate entro il 10 dicembre 2025.