Una mostra ad Anversa mette in mostra alcuni tra i protagonisti più noti del mondo del radical chic. La rassegna richiama un episodio del 1986, quando alcuni di loro partirono da Anversa, dalla Royal Academy of Fine Arts, a bordo di un furgone diretto a Londra. L’esposizione raccoglie opere e testimonianze legate a questa scena culturale.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Pur senza essere un gruppo, i “Sei di Anversa” cambiarono il mondo della moda. Come racconta una nuova esposizione Partirono da Anversa, Belgio, nel 1986 su un furgone, dalla Royal Academy of Fine Arts (l’Accademia di belle arti) fino a Londra. Lì, con le loro collezioni, avrebbero dato il via a un vero “big bang” per la moda belga. Alcuni di loro sarebbero diventati celebrità internazionali, ma ancora oggi non è del tutto riconosciuto quanto gli “Antwerp Six” (i sei di Anversa) abbiano davvero trasformato la moda fin dagli anni ’80. Per questo, con The Antwerp Six (dal... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una nuova mostra ad Anversa celebra i fuoriclasse del radical chic

Leggi anche: Il record di Zalone è l’incubo dei radical chic

Leggi anche: “Buen Camino” batte ogni record e annienta i radical chic: è il film italiano più visto di sempre

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Una nuova mostra ad Anversa celebra i....

Discussioni sull' argomento Genova per voi; Belgio, sistema NASAMS al porto di Anversa contro la minaccia dei droni: cosa cambia per la sicurezza europea; Una piccola rivoluzione; Il Belgio implementa un sistema di difesa aerea nel porto di Anversa.

Una nuova mostra sul Futurismo, né di destra, né di sinistra(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Se il Futurismo andava oltre, oltre le convenzioni e scavalcando i tempi, ora potrebbe anche essere arrivato il tempo in cui lo storico movimento d'avanguardia si potrà scrol ... msn.com

In Europa c’è una stazione che da decenni incanta i viaggiatori ed è spesso considerata la più bella del continente: la Stazione Centrale di Anversa. Soprannominata “Cattedrale delle Ferrovie”, colpisce per la cupola alta 75 metri, la facciata monumenta - facebook.com facebook

#BuongiornoATutti #ArtLovers #VentagliDiParole #arte Wunderkammer XVII secolo, in particolare la galleria del mercante Cornelis van der Geest ad Anversa. L'opera ritrae la visita dei sovrani dei Paesi Bassi spagnoli, avvenuta nell'agosto del 1615. x.com