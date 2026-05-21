Pokémon | i nuovi set di carte dell’espansione Megaevoluzione – Caos Nascente visti da vicino
L’ultima espansione del gioco di carte Pokémon, intitolata Megaevoluzione – Caos Nascente, sarà disponibile ai giocatori a partire dal 22 maggio. Nei giorni scorsi, The Pokémon Company ha distribuito alcuni dei nuovi set di carte, permettendo di osservare da vicino i contenuti di questa serie. Le nuove carte fanno parte di una linea che introduce vari aggiornamenti e novità rispetto alle versioni precedenti, e sono state mostrate in anteprima prima del lancio ufficiale.
L’ultima espansione del gioco di carte Pokémon, Megaevoluzione – Caos Nascente, si appresta ad arrivare fra le mani dei giocatori: per l’occasione, The Pokémon Company ci ha dato la possibilità di ricevere alcuni dei nuovi kit che saranno acquistabili a partire dal 22 maggio. Disponibili fin dagli eventi pre-release, per chi ha avuto la possibilità di partecipare, i pacchetti “ Sfida Strategica ” contengono, in una scatola che può essere utilizzata come porta mazzi, 4 buste di espansione e un mazzo da 40 carte pronto per giocare nell’omonima modalità di gioco che prevede l’uso di un mazzo più compatto (40 carte invece delle tradizionali 60) con meno vincoli: ben si presta per muovere i primi passi con l’espansione o sperimentare potenziali strategie in un sistema più rapido. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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