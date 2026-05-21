Poggiomarino truffa da 175mila euro | denunciati due uomini

Due uomini sono stati denunciati dalla Polizia di Stato a Poggiomarino per aver ideato una truffa da circa 175 mila euro ai danni di una società alimentare. L’indagine ha portato al sequestro di documenti e beni collegati all’attività illecita. La truffa coinvolgeva un presunto accordo commerciale che si è poi rivelato falso. La vicenda è stata portata all’attenzione delle autorità, che stanno continuando le verifiche per chiarire tutti i dettagli.

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Poggiomarino, truffa milionaria ai danni di una società alimentare: denunciati due uomini dalla Polizia di Stato. Poggiomarino, scoperta truffa ai danni di una società estera. Una truffa da oltre 175mila euro ai danni di una società alimentare estera è stata scoperta a Poggiomarino, dove la Polizia di Stato ha denunciato due uomini di 54 e 56 anni. L’indagine è partita dalla denuncia presentata dal legale della società, con sede all’estero, che segnalava il mancato pagamento di ingenti forniture. Gli accertamenti hanno permesso di far emergere un articolato sistema fraudolento. A diffondere la notizia la Questura di Napoli. Le false referenze per ottenere la merce. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Poggiomarino, truffa da 175mila euro: denunciati due uomini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Raggiro bancario via sms, denunciati due uomini per truffa da 23mila euroTarantini Time QuotidianoÈ stata un’esca digitale, un sms apparentemente inviato dalla banca, a dare il via a una truffa che ha portato una donna di... Sul lungolago di Como torna la truffa del gioco delle “tre carte": denunciati due uominiTentavano di attirare turisti e passanti con il classico “gioco delle tre carte”, simulando vincite facili e mostrando banconote per rendere più...