Sul lungolago di Como torna la truffa del gioco delle tre carte | denunciati due uomini

Due uomini sono stati denunciati sul lungolago di Como per aver mescolato la truffa del gioco delle tre carte. I soggetti cercavano di attirare turisti e passanti simulando vincite facili, mostrando banconote per convincere la clientela e rendere più credibile l’inganno. La polizia ha fermato le persone coinvolte e ha avviato le indagini per accertare eventuali altri episodi simili.

Tentavano di attirare turisti e passanti con il classico “gioco delle tre carte”, simulando vincite facili e mostrando banconote per rendere più credibile la truffa. Ma sono stati scoperti e fermati dalla polizia locale di Como nel pomeriggio di domenica 29 marzo, nell’area del lungolago. I due uomini, entrambi di nazionalità rumena, agivano con destrezza e rapidità, utilizzando le tecniche tipiche di questo tipo di raggiro. Uno di loro esponeva anche una banconota verde, verosimilmente per far credere che si trattasse di 100 euro, così da incuriosire e convincere i passanti ad avvicinarsi. L’intervento è scattato inizialmente in borghese, sul Lungolago Mafalda di Savoia, con un agente già impegnato in attività di osservazione. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Sul lungolago di Como torna la truffa del gioco delle “tre carte": denunciati due uomini Articoli correlati Firenze, centro storico assediato dal gioco delle tre carte: denunciati due uominiFirenze, 12 gennaio 2026 - Sorpresi a praticare il cosiddetto gioco delle tre carte nel pieno centro storico di Firenze, due uomini di nazionalità... Firenze, truffa del "gioco delle tre carte" in centro: denunciate due personeDue uomini di nazionalità romena sono stati denunciati per aver cercato di truffare turisti e passanti in pieno centro di Firenze con il “gioca delle...