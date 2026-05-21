Poggiomarino False forniture e merce mai pagata | scoperta truffa da centinaia di migliaia di euro nel settore alimentare

A Poggiomarino, un’indagine ha ricostruito un sistema fraudolento nel settore alimentare che avrebbe permesso a un gruppo di ottenere ingenti forniture di prodotti senza pagare nulla. La scoperta riguarda false forniture, con merce consegnata ma mai saldata, per un valore complessivo che si aggira centinaia di migliaia di euro. Le autorità hanno sequestrato documenti e veicoli riconducibili ai soggetti coinvolti, che ora sono sotto indagine per truffa e frode.

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Avrebbero organizzato un sistema fraudolento per ottenere ingenti forniture di prodotti alimentari senza effettuare alcun pagamento. Per questo motivo due uomini, rispettivamente di 54 e 56 anni, sono stati denunciati dalla Polizia di Stato con l’accusa di truffa. L’indagine è partita dalla denuncia presentata dal legale di una società di origini polacche operante nel settore alimentare, vittima del mancato pagamento di diverse forniture per un valore complessivo superiore ai 175mila euro. Gli accertamenti condotti dagli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano hanno permesso di ricostruire un presunto sistema fraudolento finalizzato alla consegna di grandi quantitativi di merce presso un’azienda dell’area vesuviana, utilizzando false referenze commerciali per ottenere la fiducia dei fornitori. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Poggiomarino. False forniture e merce mai pagata: scoperta truffa da centinaia di migliaia di euro nel settore alimentare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Vende merce online per migliaia di euro, ma è una truffa: nei guai 57enne napoletanoIeri la polizia ha deferito all’Autorità Giudiziaria un 57enne originario di Napoli, ritenuto responsabile del reato di truffa. Poggiomarino, truffa da 175mila euro: denunciati due uominiPoggiomarino, truffa milionaria ai danni di una società alimentare: denunciati due uomini dalla Polizia di Stato Poggiomarino, scoperta truffa ai...