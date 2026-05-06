L’ex calciatore olandese, noto per aver indossato la maglia di una delle squadre italiane più rappresentative, ha espresso il suo disappunto riguardo alla situazione attuale del club, affermando che non corrisponde più a quella di una volta. Ha commentato anche il dominio di un’altra squadra nel campionato italiano, sottolineando il suo malcontento. Le dichiarazioni sono arrivate in un momento di particolare attenzione sullo stato di salute delle squadre italiane nel calcio internazionale.

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© Calcionews24.com - Van Basten nostalgico: «Il Milan non è più quello di una volta, spero che cambi la situazione perché ora c’è l’Inter che comanda e non mi piace!»

When PRIME AC Milan faced THE GALACTICOS - 2002/03

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