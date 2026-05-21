Pochi secondi per portare via cassa e merce | i colpi in centro a Bari ripresi dalle telecamere
Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo di 28 anni accusato di aver commesso undici furti con spaccata in diversi negozi del centro di Bari. Le indagini sono state avviate dopo aver esaminato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno ripreso alcuni dei colpi messi a segno in pochi secondi. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dalla magistratura e l’arresto è stato eseguito dalla Squadra Mobile.
La Squadra Mobile della Questura di Bari - Sezione Falchi ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 28enne della provincia barese, ritenuto responsabile di undici furti con spaccata ai danni di esercizi commerciali del centro città, tutti commessi nel mese di. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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