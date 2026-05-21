Pochi secondi per portare via cassa e merce | i colpi in centro a Bari ripresi dalle telecamere

Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo di 28 anni accusato di aver commesso undici furti con spaccata in diversi negozi del centro di Bari. Le indagini sono state avviate dopo aver esaminato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno ripreso alcuni dei colpi messi a segno in pochi secondi. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dalla magistratura e l’arresto è stato eseguito dalla Squadra Mobile.

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