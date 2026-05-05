Nella mattina del 5 maggio, a Prato, sono state riprese delle persone che abbandonavano una gatta con i suoi cuccioli presso un’area dedicata ai felini. Durante la fuga, un altro gatto che si trovava sul posto è stato investito da un veicolo. Le telecamere di sorveglianza hanno registrato i momenti dell’abbandono e dell’incidente. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili di questi episodi.

Prato, 5 maggio 2026 – Abbandonano una gatta con i suoi cuccioli all’ oasi felina ma mentre scappano investono un altro gatto. L’episodio è avvenuto venerdì scorso davanti all’oasi felina della Bogaia. Le immagini della videosorveglianza, già consegnate al comando provinciale dei carabinieri di Prato, sono state decisive per ricostruire l’accaduto. Secondo quanto riferito, nei video si vede un’auto fermarsi davanti all’ingresso dell’osasi felina con a bordo un uomo e una donna. Dopo essersi assicurati, apparentemente, di non essere visti, i due avrebbero abbandonato una mamma gatta e quattro cuccioli. La mamma sarebbe stata lasciata libera mentre i quattro piccoli erano all’interno di una lettiera.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Abbandonano gatti e mentre fuggono ne investono un altro. Ripresi dalle telecamere

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