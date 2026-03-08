Graffiti satanici a San Faustino indentificati gli uomini ripresi dalle telecamere

Gli uomini ripresi dalle telecamere sono stati identificati in relazione ai graffiti satanici apparsi a San Faustino. Le autorità hanno raccolto le immagini e le hanno confrontate con i sospettati, portando all’individuazione dei responsabili. Ora, i nomi di chi avrebbe partecipato all’atto sono noti alle forze dell’ordine. La vicenda si conclude con questa scoperta, che chiude il cerchio sulle indagini.

La polizia rintraccia le persone immortalate in video, nel frattempo la rimozione dello scempio dalla chiesa richiederà interventi complessi a partire da lunedì Il cerchio si è chiuso e ora i responsabili dello sfregio a San Faustino hanno tutti un nome e un cognome. Dopo aver incastrato il 34enne grazie alle riprese delle telecamere gli agenti della polizia sono risaliti all'identità degli altri due uomini. Quest'ultimi sono stati infatti convocati negli uffici della Questura per fornire la loro versione dei fatti e rispondere del gesto che ha indignato la città. I due uomini ascoltati nelle scorse ore hanno respinto al mittente ogni accusa di danneggiamento materiale cercando di alleggerire la propria posizione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Graffiti satanici a San Faustino, fermato un 34enneLe telecamere hanno incastrato un uomo noto alle forze dell'ordine, attualmente sotto interrogatorio. Graffiti satanici a San Faustino, è caccia ai responsabili. Frontini: "Pulizia dei muri immediata"L'amministrazione condanna fermamente le croci rovesciate comparse sui muri del quartiere. Approfondimenti e contenuti su San Faustino. Discussioni sull' argomento Graffiti satanici a San Faustino, Frontini: Pulizia dei muri immediata. Il vescovo: Il male non prevarrà; Graffiti satanici a San Faustino, fermato un 34enne; FOTO | Gli atti vandalici nel quartiere San Faustino. Scritte sataniche nel quartiere San Faustino: individuato e denunciato uno dei tre autori - TusciaTimes.eu (.it) - facebook.com facebook San Faustino, perché il 15 febbraio è la festa dei single x.com