L’ultimo rapporto annuale dell’Istat, presentato alla Camera, mostra un’Italia che registra una crescita economica modesta rispetto agli anni precedenti. Nel frattempo, i conti pubblici risultano più sani rispetto al passato, anche se l’economia del Paese continua a muoversi a ritmo lento. L’analisi evidenzia una situazione in cui si alternano segnali di stabilità e difficoltà, senza grandi variazioni positive o negative. La fotografia fornita dall’istituto di statistica dipinge un quadro di un Paese con un passato importante, ma con sfide ancora aperte nel presente.

L’Italia cresce, ma cresce piano. L’ultimo rapporto annuale dell’Istat, presentato alla Camera, restituisce un’immagine di un Paese con tanto bel passato, tanti buoni propositi ma incapace di vivere il presente con la necessaria serenità. E allora ecco l’Italia con le sue reazioni agli urti esogeni e alle fragilità strutturali che la caratterizzano, dove si legano a doppio filo i cambiamenti dei paradigmi geopolitici, la scarsa crescita, l’inflazione e la grande questione dell’inverno demografico. Nel corso del 2025 l’economia ha mostrato un’espansione solida ma disomogenea, trainata dagli Stati Uniti e dalle economie emergenti, a fronte di una dinamica più debole dell’Unione europea. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Poca crescita ma conti più sani. L’Italia in chiaroscuro secondo l’Istat

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