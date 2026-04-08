Secondo l'Istat l'Italia è uno dei Paesi più longevi al mondo ma aumentano anche le malattie croniche

L'Italia si conferma tra i paesi con la speranza di vita più alta, raggiungendo in media 83,4 anni, secondo l'ultimo rapporto dell'Istat. Tuttavia, nel paese si registra anche un aumento delle malattie croniche, che colpiscono una parte significativa della popolazione over 65. Questi dati riflettono una longevità in crescita, accompagnata da sfide legate alla gestione di condizioni di salute a lungo termine.

Secondo l'ultimo report dell'Istat, l'Italia è uno dei Paesi più longevi al mondo, con una speranza di vita media di 83,4 anni. Tuttavia, emergono anche dati preoccupanti sulla qualità di vita, sono infatti aumentate le malattie croniche come tumori e diabete. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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