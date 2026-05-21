Playoff Serie B | Avellino sfida Matera per un posto in finale
La squadra di Avellino si prepara a sfidare la Virtus Matera nelle semifinali dei playoff di Serie B. La serie si gioca in partite che si svolgeranno sul campo, con entrambe le formazioni che puntano a ottenere un passaggio in finale. La competizione prevede incontri che si terranno in diverse date, con i risultati che determineranno quale delle due formazioni avanzerà nella fase successiva. La sfida si annuncia equilibrata e ricca di tensione.
La corsa continua. La Scandone Avellino è pronta a scendere in campo per le semifinali playoff contro la Virtus Matera in una serie che promette spettacolo, intensità ed emozioni.Si parte domenica 24 maggio al Pala Sassi di Matera per Gara 1, con palla a due alle ore 19:00.La serie si sposterà. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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