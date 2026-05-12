Playoff Serie B Catanzaro-Avellino | sfida ad altissima tensione

Martedì sera si svolgeranno i quarti di finale dei playoff di Serie B tra Catanzaro e Avellino. La partita si gioca in una fase cruciale della competizione e si prevede un match molto combattuto. Entrambe le squadre arrivano con obiettivi chiari e stanno cercando di ottenere una vittoria per avanzare nelle fasi successive del torneo. La sfida avrà luogo in uno stadio di recente costruzione.

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Martedì sera ci saranno i quarti di finale di playoff di Serie B tra Catanzaro e Avellino. Il Catanzaro di Alberto Aquilani (uno degli allenatori emergenti più interessanti del panorama europeo), arriva a questa partita fondamentale con grande entusiasmo per il campionato stupendo fatto, ma anche con la pressione di non poter perdere questa partita per continuare il sogno Serie A. L’ Avellino di Ballardini è la grandissima sorpresa di questa stagione di Serie B, dal suo arrivo i neroverdi, da che lottavano per non retrocedere, addirittura sono riusciti ad andare ai playoff. I lupi arrivano a questa partita con grandissima fiducia e senza nessuna pressione, ciò rende l’Avellino ancora più pericoloso.🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Playoff Serie B, Catanzaro-Avellino: sfida ad altissima tensione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Novanta minuti ad altissima tensione. Alcione, serve un ultimo sforzo per i playoffC’è una linea sottile che separa una stagione da ricordare da un rimpianto difficile da digerire. Catanzaro-Avellino, playoff Serie BKT: stasera al Ceravolo si decide qualcosaDopo la qualificazione ai playoff, i Lupi affrontano il Catanzaro nel turno preliminare degli spareggi promozione verso la Serie A. Argomenti più discussi: Calcio playoff serie B, definiti gli orari. Ufficiale la disputa in notturna (ore 21) della gara del Catanzaro; Playoff Serie B oggi in TV, dove vedere Modena-Juve Stabia e Catanzaro-Avellino: gli orari delle partite; Playoff Serie B, le squadre qualificate: chi giocherà per l'ultima promozione in A; Serie B, i verdetti e le date di playoff e playout: Avellino ottavo, Spezia in C dopo 14 anni. Il Calcio in TV oggi 12 maggio 2026 18.45 Modena-Juve Stabia (Playoff Serie B) - DAZN 21.00 Catanzaro-Avellino (Playoff Serie B) - DAZN 21.00 Manchester City-Crystal Palace (Premier League) - SKY 21.30 Osasuna-Atletico Madrid (Liga) - DAZN La lista s x.com Classifica finale di Serie B prima dei playoff e playout reddit Playoff Serie B oggi in TV, dove vedere Modena-Juve Stabia e Catanzaro-Avellino: gli orari delle partiteSi giocano oggi i preliminari dei playoff di Serie B. In campo prima Modena-Juve Stabia alle 18:45 e poi Catanzaro-Avellino, calcio d'inizio alle ore 21 ... fanpage.it