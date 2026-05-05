Nel torneo di Serie B, si avvicina il primo turno dei playoff con alcune partite già confermate, come quella tra Modena e Juve Stabia. La corsa per l’ottava posizione rimane aperta, mentre Avellino si trova in vantaggio nella lotta per un posto utile. Sampdoria e Carrarese continuano a sperare di ottenere un passaggio diretto, mentre le altre squadre cercano di conquistare l’accesso alla fase successiva.

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© Calcionews24.com - Playoff Serie B, corsa all’ultimo posto: Avellino avanti, Sampdoria e Carrarese sperano

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