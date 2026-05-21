Playoff Nba i Thunder battono San Antonio siamo 1-1

I playoff NBA vedono i Thunder pareggiare la serie contro i San Antonio Spurs, dopo una partita che ha concluso il secondo turno. La sfida di ieri sera si è disputata senza replicare le emozioni intense della gara di apertura, lasciando intatte le aspettative per le prossime sfide. La serie ora si trova in parità, con ogni squadra che punta a ottenere un vantaggio nelle prossime gare. La partita si è svolta senza particolari incidenti o eventi fuori dal normale svolgimento sportivo.

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