Playoff Nba i Thunder battono San Antonio siamo 1-1
I playoff NBA vedono i Thunder pareggiare la serie contro i San Antonio Spurs, dopo una partita che ha concluso il secondo turno. La sfida di ieri sera si è disputata senza replicare le emozioni intense della gara di apertura, lasciando intatte le aspettative per le prossime sfide. La serie ora si trova in parità, con ogni squadra che punta a ottenere un vantaggio nelle prossime gare. La partita si è svolta senza particolari incidenti o eventi fuori dal normale svolgimento sportivo.
Roma, 21 mag. (askanews) – Dopo un’epica gara-1, gara-2 non replica le incredibili emozioni della prima sfida delle finali della Western Conference. A tenere le redini della partita questa volta sono i Thunder, che vincono 122-113. I padroni di casa nel momento più delicato piazzano un parziale di 11-0 che li riporta saldamente al comando. Sembra finita, ma a 1.25 dal termine gli Spurs riescono a tornare a -5 ma senza riuscire nella rimonta Finale Eastern Conference (3) New York Knicks vs (4) Cleveland Cavaliers 1-0 Gara 1: New York Knicks-Cleveland Cavaliers 115-104 Gara 2: New York Knicks-Cleveland Cavaliers 225 ore 2.00 Gara 3: Cleveland Cavaliers-New York Knicks 245 ore 2. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Thunder Beat Sixers, Back on Track | 27-5
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