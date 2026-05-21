Nella corsa ai playoff, l'Olimpia di Milano si prepara alla sfida con l'obiettivo di evitare sorprese e raggiungere il traguardo. La squadra si concentra sul miglioramento delle percentuali da tre punti, cercando soluzioni efficaci per aumentare la precisione in attacco. Nel frattempo, si valutano le possibili alternative in caso di assenza di uno dei principali giocatori, come Stephen Brown, per garantire continuità e prestazioni competitive. La partita si avvicina con l’intento di portare avanti il proprio percorso senza passi falsi.

? Punti chiave Come farà l'Olimpia a correggere il tiro da tre punti?. Chi potrà sostituire Stephen Brown se dovesse restare fuori?. Quale fattore tattico permetterà a Reggio di evitare l'eliminazione?. Perché la difesa milanese è l'unica garanzia per il KO?.? In Breve Efficacia dal perimetro milanese ferma al 27% con soli 13 canestri su 47 tentativi.. Dubbia la presenza di Stephen Brown per la squadra di casa al PalaBigi.. Reggio Emilia limitata a 65 punti nella seconda gara grazie alla difesa milanese.. Precedente vittoria dell'Olimpia a Reggio Emilia con uno scarto di 32 punti.. L’Olimpia Milano affronta questa sera alle 20:45 la sfida decisiva a Reggio Emilia, dove cercherà di chiudere la serie nei quarti di finale con un successo al PalaBigi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Playoff, Milano punta al KO: Poeta: “Reggio non arretrerà i passi

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