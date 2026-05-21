Stasera alle 20.45 si tiene Gara 3 dei quarti di finale tra Olimpia Milano e Reggio Emilia, con la squadra meneghina che ha l’opportunità di chiudere la serie. La partita si svolge al PalaBigi di Reggio Emilia, dove i padroni di casa cercano di evitare l’eliminazione. Un poeta, presente alla vigilia, ha dichiarato che Reggio Emilia non mollerà, lasciando intendere la volontà di giocarsi fino all’ultimo istante.

Ha l’occasione di chiudere la serie, l’Olimpia Milano, che questa sera alle 20.45 al PalaBigi di Reggio Emilia gioca Gara 3 dei quarti di finale. Sarà il primo viaggio lontano da casa nei playoff per i biancorossi dopo il bottino pieno al Forum nelle prime due gare. Così le ha analizzate coach Poeta: "In Gara 2 l’aspetto migliore è stato la capacità di reggere nei momenti difficili grazie alla difesa. La nostra è stata una delle migliori partite difensive dell’anno, considerato gli avversari tenuti a 65 punti. Rispetto a Gara 1 abbiamo controllato meglio i rimbalzi concedendogliene solo sei sotto il nostro tabellone". In vista di Gara 3, il coach dell’Armani non si fida: "Loro sono una squadra tosta, forte, che non molla e venderà cara la pelle, approcciando nel modo più aggressivo possibile". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano per chiudere. Poeta resta in guardia: "Reggio non mollerà»

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