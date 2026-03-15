Savino Del Bene bestia nera Milano | ko in gara 1 di semifinale playoff

Nel primo incontro delle semifinali playoff, la squadra di Milano ha subito una sconfitta netta contro la formazione di Bergamo, che si è imposta con tre set a zero. I parziali sono stati 26-28, 20-25 e 16-25. La squadra di Milano ha affrontato la gara con Bernardeschi in campo, ma non è riuscita a evitare il risultato sfavorevole.

Savino Del Bene Volley – Volley Bergamo 0-3 (26-28, 20-25, 16-25) SAVINO DEL BENE VOLLEY: Bernardeschi n.e., Traballi n.e., Bechis 1, Skinner 3, Castillo (L1), Ruddins, Franklin 6, Ribechi (L2), Bosetti 6, Mancini, Graziani 1, Nwakalor 2, Antropova 22, Weitzel 5. All.: Gaspari. NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Miner, Gelin n.e., Bosio 1, Modesti (L2), Pietrini, Sartori, Danesi 7, Lanier 18, Kurtagic 4, Cagnin n.e., Egonu 17, Akimova 4, Piva 9, Fersino (L1). All: Lavarini. ARBITRI: Luciani – Lot FIRENZ – Parte in salita la serie di semifinale scudetto per la Savino Del Bene Volley che incappa in una sconfitta per 0-3 per mano della Numia Vero Volley Milano. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Savino Del Bene, bestia nera Milano: ko in gara 1 di semifinale playoff Articoli correlati Leggi anche: Bestia nera Conegliano: Savino Del Bene Scandicci ko al PalaBigMat La Savino Del Bene vince anche gara 2 dei quarti e conquista la semifinale playoffVolley Bergamo – Savino Del Bene Volley 0-3 (20-25, 17-25, 20-25) VOLLEY BERGAMO: Carraro 1, Bolzonetti 7, Kipp 12, Ferrario (L2) n. Una selezione di notizie su Savino Del Bene bestia nera Milano ko... Argomenti discussi: VOLLEY FEMMINILE Playoff Gara-1 Savino Del Bene Scandicci-Numia Vero Volley Milano 0-3. Pallavolo Champions F – Savino Del Bene-Fenerbahçe: una sfida europea che può dare un volto positivo all’intera stagioneIl momento clou della stagione si avvicina per la Savino Del Bene Volley, fresca di qualificazione alle semifinali play off di Serie A1 dopo il trionfo in gara-2 dei quarti contro Bergamo. Ora, l'atte ... ivolleymagazine.it Savino Del Bene Volley: vittoria ai quarti di CEV Champions League contro il FenerbahçeGrande vittoria nella gara d’andata dei quarti di finale di CEV Champions League, nella quale la Savino Del Bene Volley ha superato per 3-0 il Fenerbahçe Medicana Istanbul. La squadra di coach Marco ... 055firenze.it