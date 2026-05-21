PLAY OFF Giudice Sportivo Cosmi non sarà in panchina nella semifinale d’andata | definito l’orario

Il giudice sportivo ha stabilito che l’allenatore non potrà essere presente in panchina durante la semifinale d’andata dei playoff tra la squadra e l’Union Brescia, in programma domenica 24 maggio alle 21 e trasmessa su RaiSport. La partita si svolgerà senza la presenza dell’allenatore, che non potrà intervenire né in campo né in panchina. La sfida si giocherà alle ore indicate e sarà visibile su emittente nazionale.

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La Salernitana non potrà contare sull’apporto in panchina di Serse Cosmi nell’andata della semifinale dei play off contro l’Union Brescia in programma domenica 24 maggio (ore 21, diretta RaiSport). Il tecnico ieri sera nel corso della gara a Ravenna è stato ammonito per la seconda volta e per lui è scattata la squalifica di un turno. Spetterà quindi al suo vice Scurto il compito di guidare la squadra in una gara che avrà un peso specifico enorme nell’economia della stagione della Salernitana. Il club, inoltre, è stato multato per un importo pari a 200€ “per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (circa il 90% dei 537 presenti)... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - PLAY OFF/ Giudice Sportivo, Cosmi non sarà in panchina nella semifinale d’andata: definito l’orario ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: PLAY OFF/ Ravenna-Salernitana, Cosmi orientato ad un solo cambio rispetto all’andata PLAY OFF/ Salernitana in semifinale, Cosmi: “Le quattro squadre rimaste tutte piazze non da C”Tempo di lettura: 2 minutiDelitto perfetto per la Salernitana di Cosmi che tra andata e ritorno rifila 4 reti al Ravenna e conquista il biglietto per... | Eccellenza, due giornate di squalifica anche per Castro del Canosa | Il Giudice Sportivo dopo la finale Play Off del campionato di Eccellenza pugliese #MondoRossoBlù #MRB #EccellenzaPugliese x.com Palermo, i provvedimenti del giudice sportivo: stangata per Palumbo. Multa per i rosaneroPer Antonio Palumbo, che è stato espulso al termine della gara, è stata inflitta una squalifica di due giornate da scontare per la prossima stagione per atteggiamento intimidatorio nei confronti dell ... mediagol.it Palermo-Catanzaro, rissa al Barbera dopo il ko ai playoff: cosa ha deciso il Giudice SportivoDisposta un'istruttoria per i fatti di mercoledì 20, quando dopo la resa dei rosanero si sono verificati disordini in campo e sugli spalti ... tuttosport.com