PLAY OFF Giudice Sportivo Cosmi non sarà in panchina nella semifinale d’andata | definito l’orario
Il giudice sportivo ha stabilito che l’allenatore non potrà essere presente in panchina durante la semifinale d’andata dei playoff tra la squadra e l’Union Brescia, in programma domenica 24 maggio alle 21 e trasmessa su RaiSport. La partita si svolgerà senza la presenza dell’allenatore, che non potrà intervenire né in campo né in panchina. La sfida si giocherà alle ore indicate e sarà visibile su emittente nazionale.
La Salernitana non potrà contare sull’apporto in panchina di Serse Cosmi nell’andata della semifinale dei play off contro l’Union Brescia in programma domenica 24 maggio (ore 21, diretta RaiSport). Il tecnico ieri sera nel corso della gara a Ravenna è stato ammonito per la seconda volta e per lui è scattata la squalifica di un turno. Spetterà quindi al suo vice Scurto il compito di guidare la squadra in una gara che avrà un peso specifico enorme nell’economia della stagione della Salernitana. Il club, inoltre, è stato multato per un importo pari a 200€ “per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (circa il 90% dei 537 presenti)... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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