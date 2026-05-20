La Salernitana, sotto la guida di Cosmi, ha centrato la qualificazione alle semifinali dei playoff dopo aver battuto il Ravenna con un punteggio complessivo di 4 reti tra andata e ritorno. Le quattro squadre rimaste in corsa sono tutte piazze che non militano in Serie C. Cosmi ha commentato la prestazione della squadra, evidenziando come le avversarie siano tutte di livello superiore rispetto alla categoria di appartenenza. La semifinale vede ora i granata affrontare l’Union Brescia.

Tempo di lettura: 2 minuti Delitto perfetto per la Salernitana di Cosmi che tra andata e ritorno rifila 4 reti al Ravenna e conquista il biglietto per la semifinale contro l’Union Brescia. Il 2-0 del ‘Benelli’ (LEGGI QUI) è arrivato quasi in surplus per una compagine granata mai in difficoltà e sempre in pieno controllo del match. Con il passaggio del turno in cassaforte, non è sfuggito alle telecamere un Serse Cosmi particolarmente sul pezzo e contrariato per qualche cosa che non gli è piaciuta: “ C’erano – ha detto – diversi fattori: quando sei in vantaggio puoi fare certi errori ma non quelli lì. A parte questo, abbiamo superato questo ostacolo che non era semplice. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - PLAY OFF/ Salernitana in semifinale, Cosmi: “Le quattro squadre rimaste tutte piazze non da C”

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