Play - Festival del Gioco appuntamento a Bologna dal 22 al 24 maggio

Dal 22 al 24 maggio si terrà a Bologna il festival dedicato al gioco, con un programma che include numerose attività e spazi dedicati a diverse tipologie di giochi. L'evento si svolge in un momento in cui, tra quotidiano digitale e socialità mediata dagli schermi, si propone di riportare l'attenzione sul valore del gioco tradizionale. Durante i tre giorni, sono previste dimostrazioni, tornei e incontri per tutte le età, offrendo un'occasione di confronto e di svago per i partecipanti.

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