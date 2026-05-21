Play - Festival del Gioco appuntamento a Bologna dal 22 al 24 maggio
Dal 22 al 24 maggio si terrà a Bologna il festival dedicato al gioco, con un programma che include numerose attività e spazi dedicati a diverse tipologie di giochi. L'evento si svolge in un momento in cui, tra quotidiano digitale e socialità mediata dagli schermi, si propone di riportare l'attenzione sul valore del gioco tradizionale. Durante i tre giorni, sono previste dimostrazioni, tornei e incontri per tutte le età, offrendo un'occasione di confronto e di svago per i partecipanti.
Nell'era della connettività perenne, dove la socialità è spesso mediata da uno schermo, riscoprire il piacere di sedersi attorno a un tavolo non è più solo un passatempo: è un atto di resistenza creativa. Play - Festival del Gioco torna a Bologna - per la seconda edizione dopo il trasloco da. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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