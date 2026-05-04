' Rompiamo le righe' Lsd Festival dal 22 al 24 maggio | concerti presentazione di libri e mostre

Dal 22 al 24 maggio 2026 si svolgerà a Fidenza la quinta edizione del festival denominato Lsd, che include concerti, presentazioni di libri e mostre. L’evento si terrà presso la Corte e il Palazzo Ex Orsoline Spazio Of, con anteprime a Busseto il 2 e 3 maggio e un pre-festival a Fidenza il 21 maggio. La manifestazione è curata da Simona Cini.

Giunge alla sua quinta edizione Lsd Festival, Libri Suoni Destinazioni che si svolgerà, dal 22 al 24 maggio 2026 a Fidenza, presso la Corte e il Palazzo Ex Orsoline Spazio Of (con anteprime il 2 e 3 maggio, a Busseto, e un pre-festival il 21 maggio a Fidenza), un progetto a cura di Simona Cini.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Settimana della Donna: concerti, presentazioni di libri e mostre al PoliclinicoIn occasione della prossima Giornata Internazionale della Donna, il Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo promuoverà un programma di iniziative... Far East Film Festival 28, a Udine dal 24 aprile al 2 maggio 2026È stato presentato oggi, al Visionario di Udine il Far East Film Festival 28, attesissimo in città dal 24 aprile al 2 maggio.