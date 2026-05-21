Pizzini pestaggi e auto di lusso | smantellata nel Vco banda dello spaccio guidata da un 25enne

Da novaratoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'operazione ha portato allo smantellamento di una banda criminale attiva nel Vco, coinvolta nello spaccio di droga e nei pestaggi tra le aree del Verbano e dell'Ossola. L'organizzazione, composta da diverse persone, si caratterizzava per la capacità di ricostituirsi dopo ogni arresto e per l’uso della violenza per mantenere il controllo del territorio. Tra gli elementi emersi ci sono pizzini, auto di lusso e episodi di aggressione che hanno coinvolto il gruppo nel corso delle indagini.

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Un'organizzazione criminale strutturata, capace di rigenerarsi dopo ogni arresto e pronta a usare la violenza per il controllo del territorio tra il Verbano e l'Ossola. I carabinieri del comando provinciale di Verbania hanno smantellato un gruppo dedito allo spaccio e alle estorsioni, eseguendo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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