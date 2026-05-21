Pizzini pestaggi e auto di lusso | smantellata nel Vco banda dello spaccio guidata da un 25enne
Un'operazione ha portato allo smantellamento di una banda criminale attiva nel Vco, coinvolta nello spaccio di droga e nei pestaggi tra le aree del Verbano e dell'Ossola. L'organizzazione, composta da diverse persone, si caratterizzava per la capacità di ricostituirsi dopo ogni arresto e per l’uso della violenza per mantenere il controllo del territorio. Tra gli elementi emersi ci sono pizzini, auto di lusso e episodi di aggressione che hanno coinvolto il gruppo nel corso delle indagini.
Un'organizzazione criminale strutturata, capace di rigenerarsi dopo ogni arresto e pronta a usare la violenza per il controllo del territorio tra il Verbano e l'Ossola. I carabinieri del comando provinciale di Verbania hanno smantellato un gruppo dedito allo spaccio e alle estorsioni, eseguendo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Sullo stesso argomento
Truffa delle auto di lusso: comprate per finta e portate all’estero: smantellata banda tra Italia e PoloniaBusto Arsizio (Varese) – Un sistema collaudato, capace di raggirare venditori e far sparire auto di lusso nel giro di poche ore oltre confine.
Inseguimento da film e auto dei carabinieri speronata, presa la banda degli hotel di lussoTre uomini accusati di aver messo a segno una serie di furti negli hotel di lusso dell’Alto Adige sono stati arrestati dai carabinieri dopo aver...