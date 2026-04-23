FoodTalk | La pizza interpretata da un grande chef

Un noto chef del Rosa Grand Hotel di Milano ha presentato una nuova interpretazione della pizza, combinando tecniche moderne e rispetto per i metodi tradizionali della cucina italiana. La sua proposta mette in evidenza un approccio innovativo senza rinunciare ai sapori autentici. L'evento ha coinvolto appassionati e professionisti del settore, interessati a scoprire come l'arte culinaria possa evolversi mantenendo radici profonde.

Bruno Cefalà, chef del Rosa Grand Hotel Milano, con mano raffinata e sguardo rivolto al futuro senza dimenticare la tradizione, si misura con l'eccellenza italiana. Con ottimi risultati. Con Margherita Mastromauro (presidente pastai Uif) raccontiamo il Carbonara day, la giornata di grande successo dedicata a un piatto simbolo della cucina italiana. Gli abusi di autorità avvengono nelle grandi cucine (e non solo) e a compierli sono sia maschi sia femmine. Per cambiare sistema non basta puntare il dito su un solo sesso. Continuano polemiche e discussioni sul caso dello chef Redzepi. Gli abusi in cucina sembrano diventati prerogativa maschile e si parla del patriarcato anche nell'ambiente del food.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - FoodTalk | La pizza interpretata da un grande chef Notizie correlate FoodTalk | Le dimissioni di René Redzepi, lo chef geniale nella buferaIl Noma ha cambiato il nostro modo di guardare la natura, ma oggi è lo stesso Redzepi a cambiare sguardo su se stesso. FoodTalk | Così si tutela il grande olio italianoAttorno ad alcuni cuochi è stato creato un culto della personalità in stile sovietico.