Franco Pepe presenta il suo libro Pizza Chef

Alla Libreria Spartaco di Santa Maria Capua Vetere si è tenuta una serata dedicata a Franco Pepe, che ha presentato il suo libro intitolato

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Franco Pepe protagonista della serata alla Libreria Spartaco di Santa Maria Capua Vetere. “Franco Pepe non è soltanto un pizzaiolo: è un alchimista capace di trasformare ingredienti semplici in magia pura, elevando un piatto umile e comune a un livello completamente nuovo”. E il piatto in questione è la regina delle tavole in Italia e nel mondo: la pizza. Vincitore del “Best Pizza Chef Awards” per cinque anni consecutivi, cavaliere al merito della Repubblica italiana, ambasciatore del territorio, il suo “Pepe in grani” a Caiazzo è unanimemente riconosciuto come un vero e proprio “tempio del gusto”. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

Giuliana Caleri presenta il suo libroSarà presentato sabato a Cortona il nuovo libro di Giuliana Bianchi Caleri, "Attraverso la vita", edito da Edizioni Setteponti.

Serena Autieri presenta il suo nuovo libro “Baciarsi a Napoli”È in libreria e disponibile sugli store online il nuovo libro di Serena Autieri, intitolato “Baciarsi a Napoli”.

Una selezione di notizie su Franco Pepe

Temi più discussi: Pizza più volte a settimana? Per Franco Pepe con l’insalata si può; Margherita Dop: la pizza classica secondo Franco Pepe; Cronache DiPizza – Le Marche in 20 Pizzerie in anteprima a Tipicità; MASTERCHEF ITALIA – La 14a stagione per la prima volta in chiaro su TV8.

Margherita Dop: la pizza classica secondo Franco PepeMargherita Dop con pomodoro San Marzano ricco di licopene, mozzarella di bufala Campana Dop e olio evo. Una pizza essenziale e nutrizionalmente equilibrata, espressione della tradizione secondo la vis ... italiaatavola.net

La Ritrovata di Franco Pepe: la pizza che valorizza i prodotti campaniLa Ritrovata è una pizza gourmet che fonde pomodori vesuviani, acciughe della Costiera e aromi disidratati, esaltati da olio agliato e basilico cristallizzato. Un equilibrio tra tradizione campana e ... italiaatavola.net

L’Aperitivo Letterario con FRANCO PEPE - facebook.com facebook

L'intervista di Franco Pepe x.com