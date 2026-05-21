Più spazio per fare sport le scuole aprono le palestre

Le scuole superiori del territorio metropolitano hanno deciso di aprire le proprie palestre, spazi ginnici e campi esterni alle associazioni e società sportive nel pomeriggio e in serata, dopo l’orario delle lezioni. Questa iniziativa consente di ampliare le possibilità di svolgere attività sportive all’interno degli istituti, offrendo nuove opportunità agli studenti e alle realtà sportive locali di utilizzare queste strutture anche fuori dall’orario scolastico. La decisione riguarda specificamente le strutture delle scuole secondarie di secondo grado.

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