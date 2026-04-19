A partire da lunedì 20 aprile, le scuole medie di Piacenza diventeranno un punto di incontro pomeridiano dedicato a 150 ragazzi. Durante le ore successive alla scuola, saranno organizzati programmi che includono attività sportive e artistiche. L’obiettivo è offrire un supporto ai giovani e favorire il loro coinvolgimento in attività extrascolastiche. Le iniziative si svolgeranno all’interno delle strutture scolastiche, coinvolgendo studenti di diverse età.

A partire da lunedì 20 aprile, le mura delle scuole medie di Piacenza si trasformeranno in un centro pulsante di attività pomeridiane per contrastare le fragilità educative dei più giovani. Il progetto Fuori Orario – PiacenzaVale, sostenuto con un investimento regionale di 134.866 Euro nell’ambito dell’iniziativa Scuole aperte, coinvolgerà oltre 150 ragazzi tra gli 11 e i 14 anni attraverso un mix di sport, creatività e supporto allo studio presso gli istituti Calvino, Dante, Carducci e Frank. Un modello di rete territoriale per il benessere degli adolescenti. L’iniziativa non è solo un semplice programma di doposcuola, ma rappresenta il risultato di una sinergia complessa tra l’amministrazione comunale, le istituzioni scolastiche locali, la Cooperativa Sociale L’Arco, il Consorzio Sol.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piacenza: le scuole si aprono per 150 ragazzi tra sport e arte

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