Più ricavi e passeggeri ma conti in rosso | il paradosso di easyJet colpita dalla guerra in Iran

Le compagnie aeree europee stanno affrontando un paradosso: nonostante un aumento dei ricavi e del numero di passeggeri, i conti sono ancora in perdita. Tra di loro, una delle principali ha visto crescere i propri ricavi, ma i costi, in particolare quelli legati al carburante, hanno continuato a salire a causa della guerra in Iran. Questo ha causato un impatto significativo sui risultati finanziari, anche se i volumi di passeggeri sono aumentati rispetto agli anni precedenti.

Il rialzo dei prezzi del carburante torna a pesare sui conti delle compagnie aeree europee. Stavolta a pagare il prezzo più alto è easyJet, che ha chiuso il primo semestre dell’esercizio 2025-2026 con una perdita lorda di 552 milioni di sterline, nonostante la crescita di ricavi e traffico passeggeri. A gravare è l’incertezza geopolitica legata al conflitto in Medio Oriente e ai timori di tensioni sulle forniture energetiche globali, mentre l’International Energy Agency avverte del rischio di una possibile «zona rossa» per il mercato petrolifero già nei prossimi mesi. Caro kerosene: 25 milioni di sterline in extra costi. La compagnia britannica con sede a Luton ha registrato ricavi in aumento del 12%, saliti a 3,95 miliardi di sterline, con un incremento dell’8% dell’offerta di posti e una crescita del 6% dei passeggeri trasportati. 🔗 Leggi su Open.online

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