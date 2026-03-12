Guerra in Iran ultim’ora | base italiana colpita in Iraq 8 morti sul lungomare di Beirut Trump | Hormuz in ottima forma Ma il petrolio schizza oltre i 100 dollari

Nella notte, la base italiana di Erbil in Iraq è stata attaccata da un missile, causando danni e tensioni. Sul lungomare di Beirut, otto persone hanno perso la vita in un altro incendio. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz è in ottima forma, mentre il prezzo del petrolio supera i 100 dollari al barile.

Roma, 12 marzo 2026 – La notizia è arrivata dopo la mezzanotte: la base italiana di Erbil, in Iraq è stata colpita da un missile. Lo ha confermato il ministro della Difesa Guido Crosetto: non ci sarebbero feriti. Una “ferma condanna per l’attacco” è arrivata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, prudente sull’attribuzione di responsabilità: “Pima di dire chi è stato dobbiamo fare un accertamento molto chiaro”.  Le rotte energetiche sempre più al centro del conflitto in Medio Oriente con l’Iran che ha intensificato gli attacchi nello Stretto di Hormuz: ieri tre navi cargo sono state colpite vicino a Hormuz, una portacontainer oggi è andata a fuoco lungo le coste degli Emirati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

