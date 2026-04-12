Orsini sul Nove | Anche se Iran e Usa diventassero ora amici del cuore l’Italia sarebbe comunque duramente colpita dalla guerra

Durante la trasmissione Accordi&Disaccordi, in onda sul Nove, un esperto ha affermato che, anche nel caso in cui Iran e Stati Uniti stabilissero relazioni amichevoli, l’Italia continuerebbe a subire conseguenze pesanti a causa della guerra in corso. La dichiarazione è stata rilasciata durante l’intervento in prima serata del talk condotto da Luca Sommi.