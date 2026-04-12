Orsini sul Nove | Anche se Iran e Usa diventassero ora amici del cuore l’Italia sarebbe comunque duramente colpita dalla guerra
Durante la trasmissione Accordi&Disaccordi, in onda sul Nove, un esperto ha affermato che, anche nel caso in cui Iran e Stati Uniti stabilissero relazioni amichevoli, l’Italia continuerebbe a subire conseguenze pesanti a causa della guerra in corso. La dichiarazione è stata rilasciata durante l’intervento in prima serata del talk condotto da Luca Sommi.
Così Alessandro Orsini ospite ad Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi, in onda in prima serata tutti i sabati sul Nove. “La notizia più drammatica e che se anche ci fosse un accordo questa sera e l’Iran negli Stati Uniti diventassero amici del cuore, comunque il colpo arriverebbe per l’Italia, perché la chiusura dello Stretto di Hormuz fin qui ha creato dei danni che si abbatteranno ugualmente sull’Europa e sull’Italia”. Così Alessandro Orsini ospite ad Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi, in onda in prima serata tutti i sabati sul Nove. Rubble Not Opportunity: Let’s Sound the Alarm Against the Dismantling of...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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