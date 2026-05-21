Più controlli in città con le associazioni delle forze dell’ordine FdI | Merito nostro

In città sono stati intensificati i controlli grazie alla collaborazione tra le forze dell’ordine e le associazioni di settore. La decisione mira a migliorare la presenza sul territorio e garantire maggiore sicurezza. Una parte delle autorità ha dichiarato che questa iniziativa è frutto di un impegno condiviso e di un qualificato lavoro di rete. La collaborazione riguarda diverse aree, con particolare attenzione alle attività di monitoraggio e prevenzione di situazioni di rischio.

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