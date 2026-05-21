Più controlli in città con le associazioni delle forze dell’ordine FdI | Merito nostro
In città sono stati intensificati i controlli grazie alla collaborazione tra le forze dell’ordine e le associazioni di settore. La decisione mira a migliorare la presenza sul territorio e garantire maggiore sicurezza. Una parte delle autorità ha dichiarato che questa iniziativa è frutto di un impegno condiviso e di un qualificato lavoro di rete. La collaborazione riguarda diverse aree, con particolare attenzione alle attività di monitoraggio e prevenzione di situazioni di rischio.
Santarcangelo rafforza il presidio del territorio puntando sulla collaborazione con le associazioni delle forze dell’ordine. Il consiglio comunale l’altra serra ha dato l’ok, nella variante di bilancio, a un progetto che prevede una convenzione con le associazioni di polizia penitenziaria, carabinieri e polizia di Stato. Lo stanziamento è di 3.500 euro e servirà ad avviare un supporto agli agenti, con l’obiettivo di aumentare l’attenzione su parchi, centro storico e zone sensibili alla malamovida. A rivendicare il risultato ottenuto è Italo Piscitelli, il capogruppo di Fratelli d’Italia, che parla di "un fatto storico e di un’idea del centrodestra accolta per il bene del paese". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scuole sicure, controlli a tappeto negli istituti della provincia
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