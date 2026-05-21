pirata della strada investe due sorelle agrigentine sulle strisce a milano una muore

Nella notte a Milano, due sorelle di 75 e 70 anni, originarie di Agrigento, sono state travolte da un veicolo mentre attraversavano sulle strisce pedonali in via Carnia. Uno sconosciuto alla guida di un'auto ha investito le donne senza fermarsi, causando la morte di una di loro. La seconda sorella è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Le forze dell'ordine stanno cercando di identificare il responsabile dell'incidente.

Un pirata della strada ha investito due anziane sorelle agrigentine di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce, la scorsa notte, in via Carnia, a Milano, uccidendone una. L’altra è grave. L’uomo, un 39enne, che era ubriaco e non si è fermato a prestare i soccorsi, si è costituito poco dopo agli agenti della Polizia Locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolico consentito ed è risultato positivo al narcotest. La vittima, Alfonsa Curiale, 75 anni, era a Milano per prendersi cura della sorella residente in Lombardia che stava male. La donna, nel capoluogo lombardo, era giunta da Joppolo Giancaxio (Agrigento), paese dove vivevano, con l’altra sorella, la 71enne, rimasta ferita. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Milano, pirata della strada investe due sorelle sulle strisce: una muore

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Pirata della strada investe due sorelle agrigentine sulle strisce a Milano, una muoreLa vittima, Alfonsa Curiale, 75 anni, era a Milano per prendersi cura della sorella residente in Lombardia che stava male. gazzettadelsud.it

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