Pirata ubriaco investe due sorelle sulle strisce a Milano una muore
Nella notte a Milano, un uomo al volante in stato di ebbrezza ha investito due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce pedonali in via Carnia. L’incidente si è verificato poco prima di mezzanotte e, nonostante i soccorsi, una delle due donne è deceduta sul posto. La seconda è stata trasportata in ospedale, dove è ricoverata in condizioni gravi. La polizia ha fermato il conducente per verifiche e accertamenti.
L'uomo, un 39enne, non si è fermato a prestare soccorso. Aveva il tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito ed è risultato positivo anche per droga Un pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce, la scorsa notte, in via Carnia, a Milano, uccidendone una. L'altra è grave. L'uomo, un 39enne italiano, che era ubriaco e non si è fermato a prestare i soccorsi, si è costituito poco dopo agli agenti della Polizia Locale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Pirata investe due sorelle sulle strisce a Milano, una muore. L'uomo era ubriaco, si è costituito. Tasso alcolico 4 volte sopra il limite #ANSA x.com
Pirata della strada ubriaco investe due sorelle sulle strisce a Milano, una è morta. L'uomo poi si costituisce facebook
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