Pirata ubriaco investe due sorelle sulle strisce a Milano una muore

Nella notte a Milano, un uomo al volante in stato di ebbrezza ha investito due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce pedonali in via Carnia. L’incidente si è verificato poco prima di mezzanotte e, nonostante i soccorsi, una delle due donne è deceduta sul posto. La seconda è stata trasportata in ospedale, dove è ricoverata in condizioni gravi. La polizia ha fermato il conducente per verifiche e accertamenti.

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