Notte di follia a Milano l' attore di Mare Fuori Pinuccio U Pazz devasta auto in sosta e minaccia i poliziotti | Vi sfondo

Da milanotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte a Milano, un uomo noto per il suo ruolo in una serie televisiva ha causato danni a diverse vetture parcheggiate, rompendo vetri e danneggiando le carrozzerie. Quando sono arrivate le forze dell’ordine per intervenire, l’uomo ha rivolto loro insulti e minacce, dichiarando di volerli colpire. L’accaduto ha attirato l’attenzione dei residenti e delle autorità, che hanno dovuto gestire una situazione di crescente tensione. Sul posto sono intervenute le pattuglie di polizia, che hanno cercato di calmare l’uomo.

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Prima il raid vandalico contro le auto in sosta, poi la folle reazione all'arrivo delle volanti, con insulti e minacce agli agenti. Nella notte tra mercoledì e giovedì, i poliziotti hanno arrestato il noto attore della serie tv Mare Fuori Artem Tkachuk, 26 anni, celebre per aver interpretato il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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