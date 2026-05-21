Notte di follia a Milano l' attore di Mare Fuori Pinuccio U Pazz devasta auto in sosta e minaccia i poliziotti | Vi sfondo
Nella notte a Milano, un uomo noto per il suo ruolo in una serie televisiva ha causato danni a diverse vetture parcheggiate, rompendo vetri e danneggiando le carrozzerie. Quando sono arrivate le forze dell’ordine per intervenire, l’uomo ha rivolto loro insulti e minacce, dichiarando di volerli colpire. L’accaduto ha attirato l’attenzione dei residenti e delle autorità, che hanno dovuto gestire una situazione di crescente tensione. Sul posto sono intervenute le pattuglie di polizia, che hanno cercato di calmare l’uomo.
Prima il raid vandalico contro le auto in sosta, poi la folle reazione all'arrivo delle volanti, con insulti e minacce agli agenti. Nella notte tra mercoledì e giovedì, i poliziotti hanno arrestato il noto attore della serie tv Mare Fuori Artem Tkachuk, 26 anni, celebre per aver interpretato il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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