Notte di follia a Milano l' attore di Mare Fuori Pinuccio U Pazz devasta auto in sosta e minaccia i poliziotti | Vi sfondo

Nella notte a Milano, un uomo noto per il suo ruolo in una serie televisiva ha causato danni a diverse vetture parcheggiate, rompendo vetri e danneggiando le carrozzerie. Quando sono arrivate le forze dell’ordine per intervenire, l’uomo ha rivolto loro insulti e minacce, dichiarando di volerli colpire. L’accaduto ha attirato l’attenzione dei residenti e delle autorità, che hanno dovuto gestire una situazione di crescente tensione. Sul posto sono intervenute le pattuglie di polizia, che hanno cercato di calmare l’uomo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui