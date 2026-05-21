A partire da venerdì 22 maggio, Firenze si anima con un evento dedicato a Pinocchio, che coinvolge tre giorni di attività tra giochi, visite ai musei e una caccia alle fake news. L'iniziativa si svolge in vari luoghi della città, iniziando dall'ospedale pediatrico Meyer, e prosegue con appuntamenti pensati per coinvolgere il pubblico di tutte le età. Durante l'evento, vengono organizzate dimostrazioni e attività interattive che puntano a promuovere la conoscenza del personaggio e a sensibilizzare sulle notizie false.

Pinocchio torna a camminare per Firenze e questa volta parte dal Meyer. Da domani venerdì 22 maggio la città si trasformerà infatti in un gigantesco “Paese dei Balocchi” diffuso, con musei, biblioteche, piazze e palazzi storici pronti ad accogliere laboratori, spettacoli e installazioni dedicati ai bambini. È il cuore della XIII edizione di “Firenze dei Bambini”, la manifestazione che quest’anno celebra il bicentenario di Carlo Collodi intrecciando fantasia e riflessione sul tema della verità, delle bugie e delle fake news. Il simbolo dell’edizione 2026 sarà un grande Pinocchio creato dagli artisti Riccardo Mazzei ed Edoardo Malagigi all’Ospedale Pediatrico Meyer, destinato poi a “viaggiare” tra le sedi della manifestazione accompagnando il pubblico lungo tutto il fine settimana. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Pinocchio invade Firenze: tre giorni tra giochi, musei e caccia alle fake news

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