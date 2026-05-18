Torna Firenze dei bambini Con Pinocchio fra mezze bugie e quasi verità | spettacoli attività laboratori anti fake news e tanto altro

In occasione del bicentenario di Carlo Lorenzini (1826-2026), più noto come Carlo Collodi, il Comune di Firenze, con l'ufficio Le chiavi della città della Direzione Istruzione, e la Fondazione MUS.E - con la direzione artistica di Valentina Zucchi - dedicano la XIII edizione dell'evento Firenze. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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