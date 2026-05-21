Pinerolo | la Cavallerizza Caprilli apre le porte a Monumenti Aperti

A Pinerolo, la Cavallerizza Caprilli ha aperto le sue porte in occasione di Monumenti Aperti, permettendo al pubblico di visitare il più grande maneggio coperto d’Europa. L’edificio si distingue per il suo stile architettonico Art Nouveau, caratterizzato da dettagli decorativi e linee fluide. Durante l’evento, è stato possibile entrare all’interno della struttura e osservare da vicino le sue caratteristiche principali, che la rendono un esempio unico nel suo genere.

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? Domande chiave Come si entra nel più grande maneggio coperto d'Europa?. Cosa rende speciale l'architettura Art Nouveau della Cavallerizza Caprilli?. Chi guiderà i visitatori attraverso i percorsi gratuiti di Pinerolo?. Come verrà garantito l'accesso ai monumenti per le persone con disabilità?.? In Breve Visite gratuite 23 e 24 maggio 2026 dalle 10:00 alle 18:00.. Edificio Art Nouveau costruito tra il 1909 e il 1910 in viale della Rimembranza.. Oltre 800 siti coinvolti in Italia coordinati dall'organizzazione Imago Mundi.. Programmi tematici includono Cultura senza Barriere e musica con Maria Jole Serreli.. Sabato 23 e domenica 24 maggio 2026, la città di Pinerolo aprirà le porte della Cavallerizza Caprilli per celebrare la trentesima edizione di Monumenti Aperti con visite guidate gratuite tra le ore 10:00 e le 18:00. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pinerolo: la Cavallerizza Caprilli apre le porte a Monumenti Aperti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Monumenti Aperti 2026 a Pinerolo: visite gratis alla Cavallerizza Caprilli, date e orariSabato 23 e domenica 24 maggio 2026 torna in tutta Italia l'appuntamento con "Monumenti Aperti", la manifestazione nazionale che permette di scoprire... Cantù apre le porte della Basilica di Galliano: volontari cercasi per il progetto “Aperti per Voi”Un nuovo progetto per valorizzare uno dei luoghi simbolo di Cantù e renderlo sempre più accessibile a cittadini e visitatori. Monumenti Aperti 2026 a Pinerolo: visite gratis alla Cavallerizza Caprilli, date e orariSabato 23 e domenica 24 maggio 2026 torna in tutta Italia l'appuntamento con Monumenti Aperti, la manifestazione nazionale che permette di scoprire gratuitamente piccoli e grandi tesori nascosti del ... torinotoday.it Pinerolo. Al via la 30ª edizione di Monumenti ApertiPinerolo debutta a Monumenti Aperti il 23 e 24 maggio 2026, aprendo gratuitamente la Cavallerizza Caprilli con visite guidate da studenti dell'Immacolata. vitadiocesanapinerolese.it