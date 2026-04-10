Cantù apre le porte della Basilica di Galliano | volontari cercasi per il progetto Aperti per Voi

A Cantù, la Basilica di Galliano apre le sue porte grazie al progetto “Aperti per Voi”, volto a rendere il luogo più accessibile a cittadini e visitatori. Per realizzare questa iniziativa, sono stati avviati una serie di incontri con volontari interessati a partecipare. La collaborazione tra l’amministrazione e i partecipanti mira a promuovere la fruibilità e la valorizzazione della basilica.

Un nuovo progetto per valorizzare uno dei luoghi simbolo di Cantù e renderlo sempre più accessibile a cittadini e visitatori. Il Comune e il Touring Club Italiano hanno avviato una collaborazione nell’ambito dell’iniziativa “Aperti per Voi”, che porterà all’apertura continuativa della Basilica di. 🔗 Leggi su Quicomo.it L'istituto di ricerca Città della Speranza apre le porte ai volontariIeri mattina 7 febbraio, all'istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza di corso Stati Uniti a Padova, centoventi volontari si sono... Perugia: il Teatro di Sacco apre le porte della Sala Cutu al progetto Basement Art Lab Residency2026Una nuova e significativa collaborazione nasce a Perugia tra Teatro di Sacco e Basement Art Lab, realtà attiva nella promozione dei linguaggi...