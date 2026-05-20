Monumenti Aperti 2026 a Pinerolo | visite gratis alla Cavallerizza Caprilli date e orari

Sabato 23 e domenica 24 maggio 2026 torna in tutta Italia l'appuntamento con "Monumenti Aperti", la manifestazione nazionale che permette di scoprire gratuitamente piccoli e grandi tesori nascosti della penisola. Giunta alla sua trentesima edizione, l'iniziativa vedrà quest'anno il Piemonte tra i. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Ospedali, un mese di visite gratis (senza appuntamento) per le donne: date e orari

Porto Torres, successo per Monumenti Aperti: 7.271 visite ai siti? Punti chiave Quale sito ha registrato il balzo del 34% rispetto all'anno scorso? Come ha fatto il Museo del Porto a diventare un tributo familiare?...

Quest'anno Narcao apre le sue porte alla grande manifestazione Monumenti aperti, il 30 e 31 maggio. laprovinciadelsulcisiglesiente.com/2026/05/questa… x.com

Monumenti Aperti torna a Marrubiu, 23 e 24 maggio...entra nel vivo la trentesima edizione di Monumenti Aperti con un calendario di appuntamenti che coprirà l’Isola da nord a ... sardegnareporter.it

Sabato 23 e domenica 24 maggio Monumenti aperti farà tappa a Carbonia, saranno visitabili ben 32 monumentiSabato 23 e domenica 24 maggio Monumenti aperti farà tappa a Carbonia. L’atteso appuntamento dell’evento organizzato dall’associazione Imago Mundi Odv, con il patrocinio e il contributo economico de ... laprovinciadelsulcisiglesiente.com

Gaussian Splatting = Opportunità di Business nel 2026? reddit