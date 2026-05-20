Monumenti Aperti 2026 a Pinerolo | visite gratis alla Cavallerizza Caprilli date e orari

Da torinotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 23 e domenica 24 maggio 2026 torna in tutta Italia l'appuntamento con "Monumenti Aperti", la manifestazione nazionale che permette di scoprire gratuitamente piccoli e grandi tesori nascosti della penisola. Giunta alla sua trentesima edizione, l'iniziativa vedrà quest'anno il Piemonte tra i. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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