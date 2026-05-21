Pilar Fogliati | Fare vedere il cinema nelle scuole per me è fondamentale Così avremo la soluzione alla crisi delle sale

Si è conclusa al Cinema Teatro Don Bosco di Roma la seconda edizione di ‘Alice attraverso lo schermo’, un progetto di educazione all’immagine rivolto alle scuole dell’infanzia e primarie. Pilar Fogliati ha sottolineato l’importanza di proporre il cinema nelle scuole, ritenendo che questa iniziativa possa contribuire a risolvere la crisi delle sale cinematografiche. L’evento ha visto la partecipazione di studenti e insegnanti che hanno assistito a proiezioni e attività legate all’educazione visiva.

Si è chiusa al Cinema Teatro Don Bosco di Roma la seconda edizione di ‘Alice attraverso lo schermo’, progetto di educazione all’immagine dedicato alle scuole dell’infanzia e primarie. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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