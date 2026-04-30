In un'intervista, un'attrice trentatreenne ha parlato del suo rapporto con un dirigente sportivo di cinquantatre anni, affermando di essere innamorata e felice. Ha spiegato che si sono conosciuti durante una cena tra amici. Riguardo alle critiche per la differenza di età, ha dichiarato di non darvi peso. La coppia ha così condiviso alcuni dettagli sulla loro conoscenza e sui sentimenti che li legano.

Di Paratici, ex calciatore con un passato tra Sassuolo e Palermo, sul lato privato si sa che è papà di due figli avuti dall'ex moglie Roberta Aperlo: Edoardo, classe 2008, e Lorenzo, nato nel 2012. Fogliati invece ha alle spalle due storie importanti con compagni più grandi di lei: per cinque anni, dal 2015 al 2019, è stata legata all'attore Claudio Gioè, altri cinque anni è durata la storia con il manager Severiano Recchi, chiusa nel 2025. «In realtà quello prima (Severiano Recchi, ndr) aveva solo sei anni più di me, ma in effetti quello prima ancora (Claudio Gioè, 51 anni, ndr) era parecchio più grande», ha ammesso l'attrice nella nuova intervista.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Pilar Fogliati sul nuovo compagno Fabio Paratici: «Sono innamorata e felice, delle critiche sui vent'anni di differenza non me ne frega niente»

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