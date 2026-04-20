Venerdì 17 aprile 2026, presso la pizzeria Fiorella a Firenze, si è tenuta una cena tra il direttore sportivo della Fiorentina e l’attrice Pilar Fogliati. La serata si è conclusa con un abbraccio tra i due, che ha attirato l’attenzione dei presenti. Non ci sono altre informazioni ufficiali o dettagli aggiuntivi sull’evento.

Venerdì 17 aprile 2026, la pizzeria Fiorella di Firenze ha ospitato una cena tra il direttore sportivo della Fiorentina, Paratici, e l’attrice Pilar Fogliati. I due si sono fatti ritrarre in un momento di convivialità nel locale situato in via d’Annunzio, accanto al cinema che porta lo stesso nome, condividendo un messaggio di ringraziamento verso il dirigente viola per la scelta del luogo. Dalle voci di corridoio alla conferma pubblica. Non si tratta di uno scatto casuale come quello avvenuto a febbraio, quando indiscrezioni avevano alimentato ipotesi su un legame tra i due. In quell’occasione, le immagini avevano dato credito a speculazioni già presenti nel settore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Paratici e Pilar Fogliati: l’abbraccio che conferma la storia d’amore

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